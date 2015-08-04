شيتوس يحكي لـ في الجول عن لحظة أمام ريال وروبيرتو كارلوس يندم عليها حتى الآن

قيد مصر المقاصة أحمد الشيخ في قائمته الأولى للموسم الجديد حفاظا على حقه فيه بعدما قام الزمالك بتقديم العقود التي وقعها مع اللاعب لاتحاد الكرة.

أزمة الشيخ تصاعدت بعدما وقع للزمالك، وقام في النهاية بتحويل رغبته مفضلا الانتقال للأهلي، ليعلن الأخير توقيعه مع اللاعب لمدة خمس سنوات.

وقام الزمالك بالرد على تلك الخطوة بإرسال العقود التي وقعها مع اللاعب إلى اتحاد الكرة يثبت فيها صحة توقيع الشيخ له.

ليرد محمد عبد السلام رئيس المقاصة أن العقود التي وقعها الشيخ مع الزمالك لا يعتد بها لأنها غير متكاملة الأركان.

فأرسل الزمالك عقدا ثانيا لاتحاد الكرة يتضمن اتفاقا ثلاثيا بينه وبين المقاصة وشركة برزنيتشن راعي الناديين، وذلك من أجل حفظ حقوقه في اللاعب.

وقرر المقاصة يوم الثلاثاء قيد أحمد الشيخ في قائمته الأولى من أجل حفظ حقوقه في اللاعب أمام شكوى الزمالك.

وحدد مجلس إدارة النادي يوم الأربعاء من أجل بيع الشيخ للأهلي بشكل نهائي، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق الأحمر.

يذكر أن وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة كان قد أوضح في وقت سابق لـFilGoal.com بأنه بعدما لم تسدد شركة برزنتيشن 7.5 مليون جنيه لهم يوم 1 أغسطس، فإن العقود الموقعة مع الزمالك لن يعتد بها (طالع التفاصيل).