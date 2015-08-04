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التوت والأفوكادو.. أبرز أطعمة الحفاظ على البشرة مع التقدم فى السن

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التوت والأفوكادو.. أبرز أطعمة الحفاظ على البشرة مع التقدم فى السن التوت والأفوكادو.. أبرز أطعمة الحفاظ على البشرة مع التقدم فى السن
يمكنك تجنب الخوف من الشيخوخة عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحيحة.

لذلك كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، النقاب عن أطعمة مذهلة تحارب الشيخوخة، وتلعب دورا مهماً فى حماية البشرة مع التقدم فى العمر، وتشمل:

1- القهوة


>وفقاً لتقرير صدر مؤخرا فى مجلة المعهد الوطنى للسرطان، حيث وجد الباحثون أن تناول القهوة يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.
>وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أربعة فناجين يومياً من القهوة يخفض من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20% على مدى فترة 10 أعوام.

2- التوت


>تعتبر فاكهة التوت من الفواكه التى تعزز الإشراق، حيث تحتوى على الهيدروكينون الذى يعمل على تفتيح البشرة، كما تحتوى على الفيتامينات C وE (اثنان من مضادات الأكسدة التى تعمل جنبا إلى جنب على تفتيح البشرة، محاربة التجاعيد).

3- عين الجمل


>أظهرت العديد من الدراسات أن عين الجمل يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعتبر من الزيوت الطبيعية التى تحافظ على الشعر رطب، كما أنه يحتوى على فيتامين E الذى يساعد على إصلاح تلف بصيلات الشعر.

4- الأفوكادو


>تتميز هذه الثمار الغنية بنسبة عالية من "حمض الأوليك" أوميجا 9 الأحماض الدهنية التى تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة فى الطبقة الخارجية للحفاظ على ليونتها.

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