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غدًا.. الاستماع للشهود فى محاكمة 16 متهمًا بأحداث استاد الدفاع الجوي

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غدًا.. الاستماع للشهود فى محاكمة 16 متهمًا بأحداث استاد الدفاع الجوي غدًا.. الاستماع للشهود فى محاكمة 16 متهمًا بأحداث استاد الدفاع الجوي

 

محكمة

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعًا من نادي الزمالك والتي تم تأجيلها لجلسة اليوم لمناقشة شهود الإثبات.
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> تعقد الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادي هيكل وامانة سر سيد حجاج.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، واثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ”وايت نايتس”في ارتكاب الأحداث و أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد متفجرة.

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