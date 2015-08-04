غدًا…استكمال سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بحرق كنترول كلية الهندسة جامعة الأزهر‎

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 5 متهمين، بحرق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر.

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعينين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سرسيد حجاج، ومن المقرر إن تشهد الجلسة استكمال سماع شهود الإثبات.

> جدير بالذكر إن محكمة جنايات القاهرة أحالت في نوفمبر الماضي المتهمين إلى القضاء العسكري، فقضى بعدم الاختصاص وأعاد القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، وأسندت النيابة للمتهمين التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة وإحراقه مطلع يناير الماضي.