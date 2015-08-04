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مايكل منير: قطعت رحلة عملي لتلبية دعوة رئاسة الجمهورية ومشاركة المصريين فرحتهم بالقناة

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مايكل منير: قطعت رحلة عملي لتلبية دعوة رئاسة الجمهورية ومشاركة المصريين فرحتهم بالقناة مايكل منير: قطعت رحلة عملي لتلبية دعوة رئاسة الجمهورية ومشاركة المصريين فرحتهم بالقناة

4 أغسطس 2015 | 10:06 مساءً

مايكل منير

أكد الناشط السياسي مايكل منير رئيس حزب الحياة، إنه حرص على قطع رحلة عمل والعودة من إندونيسيا لتلبية دعوة رئاسة الجمهورية ومشاركة المصريين فرحتهم بالإنجاز الكبير في تطوير القناة.
> وأعرب منير في تصريحات له عقب عودته بمطار القاهرة علي الطائرة المصرية، عن آملة إن يكون تطوير القناة بداية إنجازات اقتصادية كبرى في منطقة محور القناة.
> وطالب منير مجلس الوزراء بانشاء موقع متخصص لغرفة تجارة محور القناة تقوم من خلاله الوزارات المعنية بطرح جميع دراسات المشاريع المختلفة التي ترغب الدولة في إقامتها في محور القناة، على إن تكون مصحوبة بدراسات جدوي ومعلومات عن كيفية الاستثمار في هذة المشروعات لتسهيل تداول المعلومات بين المستثمرين خصوصًا المقيمين في الخارج وغير المصريبن.
> وصرح منير إن إنجاز أعمال الحفر في هذا الزمن القياسي يعبر على إن اذا اجتمعت الإرادة فإن المصريين قادرين على إيجاد الإدارة الناجحة والاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية لتحقيق الإنجازات، وأعرب عن آملة إن تمد ثقافة الإدارة الناجزة الناجحة الى باقي قطاعات الدولة المختلفة وخصوصًا الخدمية منها حتى يحدث تطور إيجابي في حياة المواطن المصري، ولا يتوقف التطور عند إرادة الرئيس وعلى المشاريع الكبرى فقط.

2015-08-04

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