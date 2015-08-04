احتفال شعبى فى وسط الإسماعيلية بافتتاح قناة السويس الجديدة

احتشد العشرات من أهالى مدينة الإسماعيلية فى ميدان الممر مساء يوم الثلاثاء، للاحتفال بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة.

دعا إلى الاحتفال حملة أسمت نفسها "أنا مصرى وافتخر" وينسق العمل بها سليمان الحوت أحد مرشحى انتخابات البرلمان المؤجلة وصلاح داود منسق شباب القبائل العربية بالإسماعيلية، وشارك به مجموعة من الشباب يرتدون قمصانًا بيضاء عليها شعارات قناة السويس الجديدة ويحملون أعلام مصر.

ووزع المحتشدون أعلامًا وصورًا للرئيس عبد الفتاح السيسى على السيارات المارة بالميدان بوسط المدينة ويرقصون على أنغام أغانى تراثية لآلة السمسمية، وأغانٍ مثل "بشرة خير وتسلم الأيادى".

وتعتزم محافظة الإسماعيلية بدء الاحتفالات الشعبية بافتتاح القناة فى يوم الجمعة بعد يوم واحد من الافتتاح الرسمى، حسب تصريح اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وقال: "توصلنا لقرار بناء على توافق شهبى بألا يكون هناك احتفالات شعبية يوم الخميس حتى لا نشتت التركيز، ويكفى لنا فخرًا أن الاحتفال يقام على أرض الإسماعيلية".

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