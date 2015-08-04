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بالصور.. انطلاق مسيرة احتفالا بقناة السويس على كوبرى استنالى بالإسكندرية

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انطلقت مسيرة احتفالية مساء اليوم من أمام مقر حزب المؤتمر بمنطقة فلمنج، واتجهت إلى كوبرى ستانلى بمحافظة الاسكندرية وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال أحمد مهنى الأمين العام لحزب المؤتمر بالأسكندرية إن المسيرة ستستمر يوميا حتى يوم الخميس، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر سينظم احتفالية خاصة حيث يعد شباب الحزب حاليا ماكيت لسفينة كبرى ستجوب شارع قناة السويس بالاسكندرية ذهابا وإيابا على سيارة، لمحاكاة افتتاح قناة السويس.

وسيوزع شباب الحزب الأعلام والهدايا الرمزية والشيكولاتة على الاطفال على الكورنيش و فى شارع قناة السويس ، بالاضافة الى مشاركة الاحزاب فى الامسية الثقافية التى ستنظم مساءا فى ميدان سيدى جابر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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