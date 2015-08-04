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بروتوكول بين محافظة كفر الشيخ ووكالة يابانية لمراقبة جودة مياه الصرف الصحى

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وقع الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ اليوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة ووكالة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، بحضور "رى كيتاو"مسئول التوعية البيئية بمؤسسة الجايكا، وكوتا هيراياما"، مسئول الجانب المؤسسي بمؤسسة الجايكا لإنشاء مشروع مراقبة جودة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى رى الأراضى الزراعية.

ويتضمن البروتوكول أيضا تشغيل وصيانة وحدة الرفع المغذية لترعة محيط "بلشاشة" الغربى من مصرف صندلا وتشغيل وصيانة وحدة معالجة مياه مصرف صندلا داخل المجرى المائى.

كما يتضمن البروتوكول تشغيل معالجة الصرف الصحى بعزبة الخمسين وتشغيل وحدة إنتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعية بالقرية، إضافة إلى تشغيل ومتابعة منظومة المخلفات المنزلية بالقريتين وينص البروتوكول على تفعيل المشاركة والتعاون بين مديرية الرى والصرف بكفر الشيخ، والوحدة المحلية بكفرالشيخ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، إن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية كتجربة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها لتستخدم فى رى الأراضى الزراعية.
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المحافظ وجانب من الاجتماع -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ وجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الاجتماع

توقيع البرتوكول -اليوم السابع -8 -2015
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توقيع البرتوكول

جانب من الاجتماع والبروتوكول -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الاجتماع والبروتوكول


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مصر 365

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