بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى العمد والمشايخ احتفالاً بقناة السويس

عقد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالمقر الدائم لمجلس العمد والمشايخ حضره قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية ومأمورو الأقسام وعمد ومشايخ وعواقل القبائل بمحافظة مطروح وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

أشاد ممثلو القبائل، خلال اللقاء، بدور الأجهزة الأمنية المختلفة والقوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات العامة والحربية بنطاق محافظة مطروح، فى تحقيق الأمن والأمان للمواطن.

وأشادت القيادات الأمنية والعسكرية، بالدور الحيوى الذي يقوم به العمد والمشايخ، على مستوى المحافظة، بصفتهم ممثلين لمختلف الطوائف من أهالى مطروح، وأنهم فخر لمصر ونموذج يحتذى به مؤكدين أن الأيام أثبتت ذلك.

وأكد الجميع دعمهم لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وسعيه للنهوض بالوطن، وأن مشروع قناة السويس الجديد هو إنجاز عملاق، يفتخر به كل المصريين، حيث تم إنجازه فى زمن قياسى وبأموال مصرية خالصة، فى ظل التحديات التى تشهدها مصر.



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مدير الأمن وقيادات الأجهزة الرقابية والأمنية بمطروح



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رئيس مجلس العمد السابق يهدى مدير الأمن المصحف الشريف



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عمد ومشايخ وعواقل مطروح خلال اللقاء



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جانب من اجتماع القيادات الأمنية بعمد ومشايخ وعواقل مطروح



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مدير أمن مطروح يشيد بدور العمد والمشايخ



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عمد ومشايخ وعواقل مطروح يشيدون بإنجاز قناء السويس الجديدة

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