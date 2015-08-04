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رئيس مطار الغردقة يعقد اجتماعا أمنيًا استعدادًا لاحتفالات قناة السويس

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رئيس مطار الغردقة يعقد اجتماعا أمنيًا استعدادًا لاحتفالات قناة السويس رئيس مطار الغردقة يعقد اجتماعا أمنيًا استعدادًا لاحتفالات قناة السويس
عقدت إدارة مطار الغردقة الدولى اجتماعا أمنيا ترأسه اللواء صادق الشورى، مدير المطار، وذلك استعدادا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
>حضر الاجتماع رئيس المطار ومديرو الإدارات المختلفة بينهم محمد حسن، مدير أمن المطار، ومديرو شركات المطار المختلفة، وذلك لبحث تشديد الإجراءات الامنية خلال الأيام القادمة، والاطمئنان على الاستعدادات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين المطار.

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