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القبض على مدرسين إخوان بحوزة أحدهما كتيبات تحوى فكر الجماعة بسوهاج

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القبض على مدرسين إخوان بحوزة أحدهما كتيبات تحوى فكر الجماعة بسوهاج القبض على مدرسين إخوان بحوزة أحدهما كتيبات تحوى فكر الجماعة بسوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، استهدفت بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام، حيث تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة الأمن الوطنى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة ودار السلام، بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج.

أسفرت عن ضبط "ع م ح م" 42 عامًا مدرس بمدرسة عنيبس الإعدادية، وبحيازته "كيسة كمبيوتر"، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبل وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام من ضبط "م م ح" 36 عاما مدرس بالمعهد الأزهرى للبنات، وبحيازته كيسة كمبيوتر وسيديهات وفلاش ميمورى و3 هواتف محمولة وبعض الكتيبات، التى تحوى فكر جماعة الإخوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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