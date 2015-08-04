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أغذية ومشروبات مهمة لإذابة حصوات المرارة..أبرزها التفاح وشاى الهندباء

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أغذية ومشروبات مهمة لإذابة حصوات المرارة..أبرزها التفاح وشاى الهندباء أغذية ومشروبات مهمة لإذابة حصوات المرارة..أبرزها التفاح وشاى الهندباء
حصوات المرارة هى كتلة صغيرة تسبب ألما رهيبا بالمرارة، ويمكن أن تسبب انسدادا فى القناة الصفراوية وبالتالى يصاب المريض بالتهاب الكبد مع ألم شديد، وهذا هو السبب فى منع تكون الحصوات والتخلص منها.

وأوضح بعض الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أن أصباغ الصفراء وأملاح الكالسيوم قد تتحول إلى حصى فى المرارة، و80٪ من حالات حصوات المرارة سببها زيادة الكولسترول.

وقد يوصى الطبيب فى وقت معين بضرورة إجراء عملية جراحية لإزالة حصوات المرارة أو إزالة المرارة ككل، لكن قبل الخضوع لتلك العمليات الجراحية فإن هناك بعض الأغذية الطبيعية التى تعمل على تذويب حصوات المرارة، وتشمل:

1. عصير التفاح الممزوج بخل التفاح


>تتم إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح على عصير التفاح، وشرب هذا المزيج مرة واحدة يومياً، وهذا المزيج يساعد فى تليين وإذابة حصوات المرارة، حيث إن "حمض الماليك" الموجود فى التفاح يساعد فى إذابة حصوات المرارة.

2. الجزر والخيار وعصير البنجر


>يساعد مزيج الخضروات هذا على إزالة السموم من الكبد وتطهير المرارة، حيث يتم عصر 4 جزرات متوسطة الحجم مع ثمرة خيار وثمرة بنجر، وشرب العصير مرتين يومياً لتحقيق أقصى استفادة.

3. شاى الهندباء


>شاى الهندباء هو معرف عالمياً لتنقية الكبد، وتعزيز وتنشيط عمل المرارة. ولتحقيق أقصى استفادة من شاى الهندباء للقضاء على حصوات المرارة، يُشرب شاى الهندباء مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

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