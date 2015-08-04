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حريق بمنزل فى سوهاج يمتد لـ15 نخلة دون خسائر بالأرواح

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حريق بمنزل فى سوهاج يمتد لـ15 نخلة دون خسائر بالأرواح حريق بمنزل فى سوهاج يمتد لـ15 نخلة دون خسائر بالأرواح
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بناحية قرية الكوم الأصفر دائرة مركز شرطة طهطا دون حدوث خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد المحزى ومحمود صلاح وعمر أبو عقرب معاونو مباحث المركز، بتمكن قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بمنزل ملك أحمد. ع. م. ف 50 عاما عامل ويقيم بذات الناحية وامتد لمجموعة نخيل مجاورة للمنزل.

ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية و"15" نخلة، وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى، ونفى الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2028 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة.

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مصر 365