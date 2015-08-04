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أحمد القطان: ما يسمح به لإيران سنسمح به لانفسنا ونتصدى «للمخطط الإيراني» لتفتيت المنطقة العربية

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أحمد القطان: ما يسمح به لإيران سنسمح به لانفسنا ونتصدى «للمخطط الإيراني» لتفتيت المنطقة العربية أحمد القطان: ما يسمح به لإيران سنسمح به لانفسنا ونتصدى «للمخطط الإيراني» لتفتيت المنطقة العربية

أحمد القطان سفير المملكة العربية

أكد السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، إن الحلم المصري تحقق والرئيس أوفى بوعده بافتتاح قناة السويس الجديدة.
> وأعتذر القطان على غيابه عن الاعلام خلال الفترة الاخيرة بسبب ظروف مرضه، وأكمل إن المملكة تحترم كافة الاعلاميين المصريين الذين ينتقدون بشكل محترم منتقدا الاصوات الاعلامية التي تنتقد السعودية لمصالح شخصية.

وأضاف إنه لم يلتق مع أي اعلامي انتقد السعودية بشكل يسئ لها لاهداف شخصية، موضحًا إنه يرحب باي انتقاد.

وأوضح إن زيارة خالد مشعل للسعودية أثارت جدل في بدون داعي، مؤكدًا إنه لم يلتقي باي مسئول سعودي أثناء زيارته للسعودية والغرض من الزيارة تأدية العمرة.

وأكمل إن الاوضاع في سوريا لا يمكن أن تقبل السعودية استمرار بشار الاسد الذي قتل شعبه .

وأضاف إنه تم الاتفاق مع رؤساء التحرير عقد لقاء شهري، وحذر القطان ايران بعدم اختبار المملكة السعودية مرة أخري بعد أن أثبتت المملكة قوتها وحزمها.

وأوضح إن العلاقات المصرية السعودية في تطور دائم وهي في أفضل حالاتها الان، موضحًا إن ليس بين السعودية ومصر اي خلاف في القضية السورية مؤكدا إن البلدين اتفقا على ان الحل السياسي هو الافضل للقضية السورية.

وأضاف إن ايران تسعى لتفتيت الدول العربية ودورها سلبي في المنطقة العربية، مؤكدًا إن المملكة لا ترفض اقامة علاقات مع ايران لكنها لن تسمح بأي محاولات عبث منها في المنطقة.

وأشار إلى إن استثمارات السعودية ستزيد في الفترة القادمة بمصر، وقال القطان “ما يسمح به لايران سوف نسمح به لانفسنا”.

وأضاف إن السعودية لن تسمح بالعبث الايراني في المنطقة ، وأكمل أنه يشك في نوايا ايران مهما قالت فالاهم الافعال وليس الاقوال .

وأكمل إن ايران انشئت حزب الله في لبنان لتدميرها ولن نسمح لها بتفتيت اليمن .

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