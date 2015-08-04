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احذر.. فيروس بى يمكن أن ينتقل من إبرة الخياطة وسكين المطبخ عند تلوثها

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احذر.. فيروس بى يمكن أن ينتقل من إبرة الخياطة وسكين المطبخ عند تلوثها احذر.. فيروس بى يمكن أن ينتقل من إبرة الخياطة وسكين المطبخ عند تلوثها
أكد الدكتور سامى زكى السيد، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، أنه لتجنب العدوى بفيروس بى يجب معرفة وسائل نقل العدوى.

وقال إن فيروس بى من المشاكل الصحية المهمة فى والعالم حيث إن ثلث سكان العالم أصيبوا بفيروس بى أى حوالى 2 بليون و350 إلى 400 مليون مصاب فعلاً بالفيروس النشط ربعهم أى 25% يتعرض للموت سنويًا نتيجة مضاعفات الفيروس ولذلك تعد الوقاية من فيروس بى من الأمور الصحية المهمة التى ينبغى الاهتمام بها على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الوقاية تنقسم إلى قسمين قسم من خلال التثقيف الصحى لوسائل انتقال المرض للأطباء والعاملين فى الحقل الصحى والمرضى المخالطين بهم موضحًا أن الفيروس ينتقل من خلال الدم وسوائل الجسم المختلفة من العلاقة الجنسية أو الاستخدام للأدوات الشخصية مثل ماكينة الحلاقة ومقص الأظافر وإبر الخياطة وسكينة المطبخ والمشكلة أن بعض الناس قد لا يلتفتون إلى هذه الطرق التى تنقل العدوى بالفيروس.

وأكد أن الشق الثانى هو التطعيم والذى يشمل ثلاثة أقسام قسم موجة لمنع العدوى من الأم المصابة للمولود ولذلك ينبغى الكشف عن فيروس بى لجميع الأمهات الحوامل قبل الولادة حيث إن المرض يمكن أن يكون موجودًا ولا يظهر على المرأة الحامل وإذا ثبت إصابتها بالفيروس لابد أن تأخذ العلاج بدء من الشهر السابع من الحمل لتقليل نسبة الفيروس فى الدم حتى لا ينتقل إلى المولود ويتم التطعيم المباشر فور الولادة كأول جرعة ثم الجرعة الثانية بعد شهر والثالثة بعد 6 أشهر من الولادة الشق الثانى هو منع العدوى عن طريق التطعيم العام لكل الأطفال سواء إصابة الأم بالفيروس من عدمه وهذا يتم مع التطعيم الإجبارى للدولة عند شهرين و4 أشهر و6 أشهر وقد أفاد هذا التعميم للتطعيم فى الحد من نسبة الإصابة فى مصر وكثير من دول العالم.

وأكد أن الشق الثالث وهو تطعيم البالغين ويشمل المجموعات عالية الخطورة مثل الأطباء والعاملين فى المجال الصحى وكذلك المرضى المترددين على عيادات الأمراض التناسلية والمخالطين للمرضى وكذلك المدمنين والسجناء والمرضى الذين يتعرضون للغسيل الكلوى وينبغى التنويه أن كل مصاب بفيروس سى يجب أن يأخذ التطعيم الواقى من فيروس بى حيث تشتد الإصابة عن وجود أكثر من فيروس.

وأوضح الدكتور عبد الحميد سرواح أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى بطب قناة السويس أنه لابد من وضع خطة إستراتيجية للوقاية من فيروس سى.

وقال: "توجد فى مصر محاولات للوقاية من فيروس سى وهناك جهود نحو مكافحة العدوى وجهود أخرى موجهة نحو تثقيف المواطنين ومقدمى الخدمة الصحية للوقاية من هذا الفيروس، ولتجنب العدوى بفيروس سى يجب متابعة تنفيذ الخطة القومية لضمان استمرارها وأدائها بصورة جيدة".

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مصر 365

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