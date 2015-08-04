أسماء شهرة الإنجليز (1/4) – مدافع أرسنال، معاشات تشيلسي، وكريز بورنموث

أيام قليلة وينطلق موسم 2015-2016 للدوري الإنجليزي الممتاز. بعد أيام ستبدأ أسماء "المدفعجية" و "الشياطين الحمر" وغيرها تغزو أسماع محبي ومتابعي الـ Premier League.. ولكل اسم من هذه الأسماء حكاية.

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal.com حكايات وأسماء شهرة الأندية العشرين التي تتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أرسنال - المدفعجية

في عشرينيات القرن الماضي بدأت تسمية "المدفعجية - “Gunners تعرف بين أوساط جماهير أرسنال.

التسمية جاءت نابعة من كون اسم "أرسنال" يعني بالإنجليزية "ترسانة الأسلحة"، ومن شعار الفريق الذي يمثل مدفعاً حربياً. جماهير أرسنال يطلق عليها اسم مشتق من Gunners وهو Gooners

أستون فيلا – الفيلانز

من الشق الثاني لأسم الفريق جاءت كلمة "فيلانز –“Villans مرافقة لفريق أستون فيلا. مقطع "فيلا" في الأساس جاء من كنيسة "فيلا كروس" التي أسس أتباعها النادي في بدايته.

كما أطلق على ملعب الفريق أسم "فيلا بارك"، ومنهما أتت تسمية "الفيلانز"، والتي يخلط البعض بينها وبين كلمة "أشرار Villains".

بورنموث – الكريز

الفريق الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه يعرف بأسم “The Cherries” أو "حبات الكريز".

وهو الاسم الذي أطلقته عليه جماهيره قديماً بسبب ارتداء الفريق لقمصان حمراء بأكمام بيضاء، وهو ما جعل الجماهير تشبهها بحبات الكريز. وبالرغم من تغيير ألوان الفريق في وقت لاحق للونين الأحمر والأسود إلا أن الاسم ظل مرتبطاً بفريق بورنموث حتى اليوم.

تشيلسي – البلوز

ببساطة.. "البلوز –“The Blues أو الزرق نسبة للون المميز للفريق. هذا الاسم بدأ في منتصف الخمسينيات بعد أن رأى مدرب تشيلسي وقتها تيد دريك أن اسم شهرة الفريق وقتها "أصحاب المعاشات “Pensioners – لا يليق به.

هذا الاسم أتى من ارتباط نادي تشيلسي بمستشفى "تشيلسي للمعاشات" التي كانت تعالج مصابي الحروب البريطانية. واستمر هذا الارتباط بعد تغيير الاسم وحتى اليوم، حيث يمنح تشيلسي 8 تذاكر لمبارياته على ملعب ستامفورد بريدج للمستشفى والتي تمنحها بدورها للمرضى من أصحاب المعاشات بناء على قرعة تسحب بينهم.

كريستال بالاس –النسور

من النسر الموجود في شعار كريستال بالاس أخذ الفريق اسم شهرته "النسور “The Eagles -. هذا الاسم يعود لعام 1973 بعد أن رأى مالكولم أليسون مالك النادي وقتها أنه مناسب أكثر من اسم الشهرة السابق "الزجاجيون".

والذي جاء بسبب ارتباط النادي بقصر الزجاج الكبير الذي اشتق منه اسمه Crystal Palace.