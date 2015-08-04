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وزير الزراعة يفتتح مشروع إنارة مبنى الديوان بـ «الطاقة الشمسية»

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وزير الزراعة يفتتح مشروع إنارة مبنى الديوان بـ «الطاقة الشمسية» وزير الزراعة يفتتح مشروع إنارة مبنى الديوان بـ «الطاقة الشمسية»

افتتاح مشروع انارة مبنى الديوان بالطاقة الشمسية

افتتح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم، مشروع انارة ديوان عام الوزارة بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن المبادرة القومية لإنارة الدواوين الحكومية بالطاقة الشمسية، بحضور وزراء الكهرباء، العدل، التخطيط، الاستثمار.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة ان المبادرة التي تم اطلاقها تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ وكذلك تخفيف الأحمال على التيار الكهربائى، لافتاً التكلفة الاجمالية للمشروع بالوزارة بلغت 4.5 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية.

وأضاف هلال ان تعميم هذه المنظومة بكافة الدواوين الحكومية يساهم في فتح أسواق جديدة لها، مما يساهم في تخفيض تكلفتها الانشائية، بحيث يتم تطبيقها في المنازل بحيث تصبح الدواوين والادارات الحكومية نماذج إرشادية للمواطن العادى خاصة فى القرى.

وتابع وزير الزراعة انه تم اصدار تعليمات لكافة قطاعات الوزارة والادارات التابعة لها بتعميم تلك التجربة بكافة الادارات والمباني التابعة للوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من استهلاك الكهرباء والتخفيف من الأحمال. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الافتتاحات المتتالية للمشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والتي تواكب احتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء افتتح أمس الاثنين المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة وهو أول وأكبر متحف حيواني في الشرق الأوسط والذي يضم مجموعة علمية من محنطات الطيور والحيوانات المختلفة.

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