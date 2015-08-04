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«الأرصاد»: طقس الأربعاء حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا

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«الأرصاد»: طقس الأربعاء حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا «الأرصاد»: طقس الأربعاء حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في آخره، هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال وشرق البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة عند مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وإرتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وإرتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا في القاهرة 37/ 26، الإسكندرية 34/ 26، مطروح 33/ 25، بورسعيد 34/ 26، الإسماعيلية 38/ 27، السويس 38/ 27، العريش 38/ 25، الغردقة 44/ 32، شرم الشيخ 42/ 33، الأقصر 44/ 31، أسوان 45/ 32.

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