مصادر تكشف لـ«ONA» تفاصيل العروض الجوية بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

علمت وكالة أونا للأنباء، من مصادرها تفاصيل العرض الجوي، الذي يستمر لمدة 40 دقيقة، خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على متن باخرة «المحروسة».

وذكرت المصادر، أن التشكيلات الجوية ستُقدم عرضًا يستمر 20 دقيقة، وذلك بقوة 250 طائرة مرور على ارتفاعات منخفضة من بينهم 3 طائرات «رافال»، بينما يقوم فريق الألعاب الجوية بتقديم عروضًا، لمدة 20 دقيقة يقوم خلالها برسم الأعلام والقلوب والأشكال الترفيهية .

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> من المقرر أن تُقام خلال حفل الافتتاح، عروضًا من مختلف محافظات الجمهورية، وعروضًا بحرية وجوية، لتعكس الاحتفالية قيمة الحدث المصري عالميًا.