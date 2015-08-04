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محافظ الأقصر يناقش مشكلات المحاور المرورية بإسنا وأرمنت

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محافظ الأقصر يناقش مشكلات المحاور المرورية بإسنا وأرمنت محافظ الأقصر يناقش مشكلات المحاور المرورية بإسنا وأرمنت
عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعاً مع رؤساء مدن الأقصر وإسنا وأرمنت بحضور العقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور لمناقشة مشكلات المحاور المرورية فى هذه المدن، ووضع خطة مرورية لتحديد الطرق ذات الاتجاه والاتجاهين وأماكن انتظار السيارات.

وناقشوا خلال الاجتماع عدة أقتراحات فيما يتعلق بتوحيد ألوان السيارات الميكروباص وفقاً للمناطق، وتحديد نقاط لتجمع الركاب لمنع تكرار وقوف الطرق وسيرها، بالإضافة إلى وضع خريطة لزيادة عدد كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد بدر على اهمية التنسيق بين رؤساء المدن وإدارة المرور لرسم خطة مرورية تساهم فى الحد من أزمة المرور خاصة فى الشوارع الرئيسية لهذه المدن، مشدداً على تطبيق المخالفات وتوقيع الغرامات على المخالفين للقوانين.

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