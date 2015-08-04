محافظ المنوفية يأمر بصرف إعانات شهرية لعدد من المواطنين

عقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة حيث استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ 500جنيه لكل من "مواطنة من مركز منوف ومواطن من مركز الشهداء ومبلغ 400 جنيه لمواطن ببركة السبع ومبلغ 350 جنيه لمواطن بالسادات شهريا لمدة عام من صندوق الكوارث بالمحافظة نظرا لظروفهم الاجتماعية، كما امر عبد الباسط بسرعة التحقيق فى شكوى مواطن يتضرر من طبيب بالتأمين الصحى لاتخاذ اللزم في حالة ثبوت الواقعة.

كما وافق على طلب مواطن بخصوص انشاء كشك لاعانته على المعيشة وكذا وافق على طلبين بخصوص استثناء من قرار الغاء الندب وطلب مواطن بشأن الحاق نجلته بمدرسة بخاتى الثانوية المشتركة واخر بشأن مواطن يطلب نقل ابنته من المدرسة الاسلامية الى الثانوية بنات القديمة بشبين الكوم واخر بشأن طلب مواطنة نقل نجلتها الى مدرسة ابنهس الثانوية.

وقد وافق المحافظ على مكان اقترحه أهالى قرية البيشة بأشمون لاتمام توصيل الصرف الصحى للقرية .