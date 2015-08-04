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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد مركز السنطة وقسم الحماية المدنية وخدمات تأمين المحكمة

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح سعد، مدير أمن الغربية، ظهر اليوم الثلاثاء، مركز شرطة السنطة يرافقه اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية، والعميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة وحدة مطافئ السنطة، وقسم الحماية المدنية بالسنطة وخدمات تأمين محكمة السنطة الابتدائية، لمتابعة مستوى الأداء الأمنى وتنفيذ خطط تأمين المنشآت المهمة والحيوية، للوقوف على الإيجابيات وتعظيمها.

وشدد مدير أمن الغربية على الضباط والأفراد بضرورة فرض السيطرة الأمنية واليقظة، وتوسيع دائرة الاشتباه وبذل المزيد من الجهد.

كما قام مدير أمن الغربية بالإشراف على الحملة الأمنية بدائرة قسم أول طنطا، وطالب بسرعة إزالة جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة، ورفع السيارات المتروكة وتطبيق القانون مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية.

مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة السنطة يرافقه العميد ناصر عطية مأمور المركز -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة السنطة يرافقه العميد ناصر عطية مأمور المركز

مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة السنطة -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة السنطة

مدير أمن الغربية يتفقد قسم الحماية المدنية بالسنطة -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن الغربية يتفقد قسم الحماية المدنية بالسنطة

مدير الأمن يشرف على حملة مكبرة بشوارع طنطا -اليوم السابع -8 -2015
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مدير الأمن يشرف على حملة مكبرة بشوارع طنطا

إزالة كشك بدون ترخيص بطنطا -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة كشك بدون ترخيص بطنطا

إزالة كشك بدون ترخيص ملاصق لسور مدرسة بطنطا -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة كشك بدون ترخيص ملاصق لسور مدرسة بطنطا

وضع شعار قناة السويس الجديدة على سيارة شرطة النجدة -اليوم السابع -8 -2015
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وضع شعار قناة السويس الجديدة على سيارة شرطة النجدة

ضبط عدد كبير من الدراجات النارية بدون لوحات معدنية بطنطا -اليوم السابع -8 -2015
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ضبط عدد كبير من الدراجات النارية بدون لوحات معدنية بطنطا


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