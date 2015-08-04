بالصور.. قناة السويس تحتفل بمد علم بطول 5 كيلو مترات.. وربان يحاول كسر رقم قياسى للغطس لأول مسافة بقناة السويس الجديدة.. ومتحف الآثار يستقبل الزوار بعرض متحفى جديد من آثريات الحفر

بدأت هيئة قناة السويس احتفالاتها بافتتاح القناة الجديدة بفاعليتين اليوم، الثلاثاء، فيما افتتح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار عرضا متحفيا بمتحف آثار الإسماعيلية ظهر اليوم بافتتاح معرض الحديقة، بعد إنهاء أعمال التطوير، وإقامة السور وتأمين المتحف بكاميرات المراقبة الإلكترونية، وتنفيذ أعمال الترميم والتجديد لأقسام المتحف.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية منطقة قناة السويس": إن الهيئة بدأت صباح اليوم الفعاليات الخاصة باحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة إطلاق فعالية تتضمن مد أبطال مصر فى السباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة علما ضخما لجمهورية مصر العربية بطول 5 كيلو مترات أمام المنصة الرئيسية للاحتفال.

وحضر الفريق مميش مراسم الفعالية، حيث عبر عن سعادته بمشاركة أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة في فعاليات افتتاح القناة الجديدة.

كما شهدت قناة السويس الجديدة اليوم محاولة تسجيل رقم قياسى لأطول مسافة غطس فى العالم للربان ولاء عباس حافظ لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث بدأت الغطسة من أمام المنصة الرئيسية باتجاه الشمال وصولًا إلى كوبرى السلام ثم العودة إلى منطقة الدفرسوار عند بداية القناة الجديدة والعودة مرة ثانية إلى الإسماعيلية.

وسجل الرقم القياسى المسجل لهذا النوع من أنواع الغطس لمسافة100 كم في 24 ساعة وسيقوم القبطان ولاء بمحاولة لتسجيل رقم قياسي جديد يتجاوز الـ 100 كم فى فترة زمنية أقل من الوقت المسجل مسبقا بما يثبت قدرة أبناء مصر على تحدي الصعاب بما يتواكب مع ما حققه أبناء هذا الشعب العظيم من إنجاز رائع فى إنشاء قناة السويس الجديدة خلال عام.

>وقال الربان ولاء حافظ للصحفيين "الغطس سيكون لمسافة 108 كيلو مترات وستستغرق نحو 12 ساعة متواصلة، سأبدأ بالنزول إلى أقصى عمق بقناة السويس الجديدة، وهو "24 مترا" لتوضيح للعالم قدرة المصريين على الإنجاز".

>ومد سباحون دوليون فى الألعاب البارالمبية علم مصر بطول 5 كيلو مترات بالمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة اليوم، الثلاثاء، أمام منصة الافتتاح الرئيسية فى أولى فعاليات الاحتفال المقرر له بعد غد الخميس.

وردد السباحون عبارات "الله أكبر وتحيا مصر" فى تظاهرة أثناء وضع العلم المصرى مياه بقناة السويس الجديدة.

وقاد فريق السباحين خالد شلبى أول سباح يعبر بحر المانش بذراع واحدة، وقال هذا العمل هو أقل ما نقدمه لمصر والمصريين بمناسبة افتتاح القناة الجديدة.