ماغي بو غصن ...قصة حب جديدة تبصر النور نهاية العام

ينطلق عرض فيلم "السيدة الثانية" في شهر ديسمبر لمخرجه فيليب أسمر في العديد من الصالات اللبنانية والعربية.

وأشار فريق الفيلم في مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق Gefinor Rotana في بيروت إلى أهمية عرض الفيلم محلياً؛ لإتاحة الفرصة لعشاق السينما الاطلاع على نماذج مغايرة تحكي موضوعات تلامسهم، فالفيلم يدور حول قصة القصر الجمهوري والفراغ الرئاسي الذي يسود فيه.

يلخص الفيلم -حسب كاتبته كلوديا مرشليان- حياة اللبناني المرفقة بدمعة وابتسامة، بالإضافة إلى احتوائه على سخرية مما نعيشه في لبنان إلى درجة باتت تلامس "العبثية" إن صح القول.

كلوديا عبّرت عن سعادتها بالفيلم كونه يعدّ التجربة السينمائية الأولى لها، وهو مغامرة -حسب قولها- لأنه يضم صفات وشخصيات مختلفة من الشارع اللبناني. وشكرت كلوديا كل النجوم الذين حبذوا الفكرة وسيعملون على إنجاحها.

هو الفيلم الثالث للممثلة ماغي بو غصن في غضون 3 سنوات، للمنتج جمال سنان (Eagle Flims)، بعد أن حققت نجاحات كبيرة على شباك التذاكر في لبنان والعالم العربي، يشاركها البطولة الممثل باسم مغنية. ماغي اختصرت فكرة الفيلم بالقول "فتاة وشاب يغرمان ببعضهما البعض خلال زيارة يقومان بها إلى القصر الجمهوري، وهناك تبدأ القصة.

مخرج الفيلم فيليب أسمر في تجربته السينمائية الأولى بعد 15 مسلسلاً درامياً، يشير إلى أن "الفيلم يلامس كل مواطن لبناني وكل شخص يعاني من مشكلة في هذا البلد، لافتاً في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنه "سيبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة جيدة في صناعة الأفلام اللبنانية، آملاً أن ينال إعجاب الجمهور".

وارتأت الممثلة باميلا الكيك أن تترك دورها مفاجأة للجمهور، وقالت "سيكون دوري مركباً كالعادة، وسعيدة بالتجربة الأولى لي في السينما، فهي مسؤولية كبيرة عليّ يجب أن أثبت نفسي من خلالها، على أمل أن يصل هذا الفيلم إلى قلوب كل اللبنانيين".

كما تشارك في الفيلم نخبة من الممثلين المخضرمين أمثال جناح فاخوري التي تشارك للمرة الأولى في فيلم سينمائي، وتلعب دور امرأة تستغل الظروف المحيطة بها لمصلحتها الذاتية في إطار كوميدي مشوق.

كذلك عبّرت الممثلة ختام اللحام عن سعادتها بهذا الفيلم وتلعب دور امرأة تدعى "مسيكا"، وقد فضّلت أن تتركه مفاجأة للجمهور.

الممثل عمر ميقاتي قال "الفيلم يعرض المشكلة ويعطي حلاً لها، حيث يدافع عن المرأة التي لا تزال حقوقها غير مكتملة. كما يتطرق إلى قضية الشيخوخة الذي يصل إليها المواطن في هذا البلد، وهو عمل إنساني فيه فرح وحزن". وأضاف "هناك شخصية مهمة ستكون موجودة في الفيلم نتركها مفاجأة للجمهور".

الممثلة سهى قيقانو قالت "الفيلم يحمل هدفاً اجتماعياً وهو الفراغ الذي نعيشه حالياً في القصر الجمهوري، وألعب دور المسؤولة الإعلامية في القصر".

الممثلة نهلة داوود رأت أن "هذا الفيلم سيكون بمثابة حد فاصل، آملة أن لا تتم العودة إليه، لأنه إن بقيت الحالة كما هي فستكون كارثة".

الدور المضحك أكثر من غيره يبدو أنه سيكون للممثل فؤاد يمين، الذي سيحمل اسماً لافتاً في الفيلم "فحمة"، وهو شاب لا تهمه أي قيود في المجتمع، متوقعاً أن يكون فيلماً جميلاً.

منتج الفيلم جمال سنان عبّر عن فخره بالمشاهد اللبناني الذي يأتي ليشجع الأفلام والسينما اللبنانية، واعداً أن يكون هناك المزيد من الأفلام في العام المقبل، والمزيد من الإنتاجات الدرامية.

وبعد انتهاء اللقاء الإعلامي، قطع الجميع قالب الحلوى الذي يحمل صورة ملصق الفيلم الرسمي. وعلى هامش المؤتمر، لبّى طاقم الفيلم طلب كل وسائل الإعلام لإجراء لقاءات جانبية للحديث عن الفيلم ونشاطاتهم الجديدة.

تابعوا لاحقاً على "سيدتي نت" لقاءات مصورة مع النجوم

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