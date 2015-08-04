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إميلي سايمونز تنجب طفلها الأول في عمر الـ46

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الثلاثاء 04-08-2015 14:37

بعد العديد من المحاولات الفاشلة، أنجبت الممثلة الأسترالية Emily Symons طفلها الأول وهي في عمر الـ46.

وأصدر وكيل أعمالها بياناً جاء فيه: " Emily Symons وزوجها Paul Jackson رحّبا بطفل صغير .. الأم والطفل حالتهما الصحية جيدة".

وكانت Emily صرحت في العام الجاري عن خبر حملها حيث قالت: "اعتقدت أن الأمر لن يحصل، وأصبحت في سن كبيرة".

وأضافت: "اعتقدت أن الأمر مستحيل، لكنه ليس كذلك..كدت أن أستسلم بعد أن حاولت مرات عديدة"

يذكر أن Emily Symons وزوجها Paul Jackson، الذي لديه 3 أطفال من زوجة سابقة، خضعا لعدة عمليات تلقيح اصطناعي فاشلة قبل أن تنجح الأخيرة.

 

 

 

 

 

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