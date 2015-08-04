إميلي سايمونز تنجب طفلها الأول في عمر الـ46
الثلاثاء 04-08-2015 14:37
بعد العديد من المحاولات الفاشلة، أنجبت الممثلة الأسترالية Emily Symons طفلها الأول وهي في عمر الـ46.
وأصدر وكيل أعمالها بياناً جاء فيه: " Emily Symons وزوجها Paul Jackson رحّبا بطفل صغير .. الأم والطفل حالتهما الصحية جيدة".
وكانت Emily صرحت في العام الجاري عن خبر حملها حيث قالت: "اعتقدت أن الأمر لن يحصل، وأصبحت في سن كبيرة".
وأضافت: "اعتقدت أن الأمر مستحيل، لكنه ليس كذلك..كدت أن أستسلم بعد أن حاولت مرات عديدة"
يذكر أن Emily Symons وزوجها Paul Jackson، الذي لديه 3 أطفال من زوجة سابقة، خضعا لعدة عمليات تلقيح اصطناعي فاشلة قبل أن تنجح الأخيرة.
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"