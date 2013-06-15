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Robert Pattinson وجه عطر Dior

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Robert Pattinson وجه عطر Dior Robert Pattinson وجه عطر Dior

أعلنت دار "ديور" Diorعن تعيين الممثل البريطانيّ "روبرت باتيسون" Robert Pattinson كوجه لعطرها الرجاليّ الجديد "ديور أوم" Dior Homme . وسيمثل باتيسون في حملة إعلانية بتصوير "نان غولدين" و"رومين غارفيس". وينضمّ هذا الممثل الشاب إلى مجموعة من المشاهير الذين أصبحوا خلال السنوات الماضية سفراء للعطور التي تصدرها العلامة، والتي تشمل على "ناتلي بورتمن" و"تشارليز ثيرون".
وفي عام 2012، تناقلت وسائل الإعلام الكلام عن أنّ النجم سيُشارك في حملة ديور الدعائيّة، ولكن رفضت العلامة الإفصاح عن أيّ معلومات عن الشراكة المرتقبة.
وتمّ إطلاق عطر "ديور أوم" أولاً عام 2005، في السنة نفسها التي ظهر فيها باتيسون الشاب، للمرّة الأولى، على الشاشة الكبيرة في فيلم "هاري بوتر".
ولم يتمّ الكشف عن أيّ معلومات أخرى بعد، ولكن نتوقّع صدور حملة دعائيّة مشوّقة في القريب العاجل.

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سيدتي