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غوين ستيفاني وغايفين روسدايل إلى الطلاق

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الثلاثاء 04-08-2015 15:44

قررت النجمة Gwen Stefani الانفصال عن زوجها الموسيقي Gavin Rossdale بعد 13 عاماً من الزواج.

وتقدمت النجمة بأوراق الطلاق من زوجها في محكمة في كاليفورنيا، مطالبة بحضانة أطفالها الثالثة.

وأرجع الثنائي سبب الطلاق إلى خلافات لا يمكن حلّها، حيث أصدرا بياناً جاء فيه:" كلانا توصل إلى قرار عدم استمرارنا كشريكين في الزواج، ولكن نبقى شريكين كأهل وملتزمين بتربية أولادنا الـ3 في بيئة سعيدة وصحية".

يذكر أن Gwen Stefani البالغة من العمر 45 عاماً تزوجت Gavin Rossdale البالغ من العمر 49 عاماً في 14 أيلول عام 2002.

 

 

 

 

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