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للمرة الأولى عادل إمام يخوض تجربة الإعلانات ويعود إلى السينما

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للمرة الأولى عادل إمام يخوض تجربة الإعلانات ويعود إلى السينما للمرة الأولى عادل إمام يخوض تجربة الإعلانات ويعود إلى السينما

الثلاثاء 04-08-2015 18:16

لأوّل مرّة في تاريخه الفنّي الطّويل، وقّع النجم عادل إمام عقد إعلان لشركة عالمية، سيقوم بتصويره على مدار 20 يوم، في لوكيشن استحدث خصيصاً للإعلان.
من جهة ثانية، وقّع المنتج تامر مرسي مع إمام عقد مسلسل جديد لرمضان المقبل. والجلسة الأولى للزعيم وتامر وضعت فيها الخيوط الأولى للعمل، وأهم اتفاق هو عودة عادل إمام لابنه رامي لكي يتولى إخراج مسلسله الجديد، بعد أن تركه العام الماضي.
وجاءت عودة رامي بناءاً على نصيحة من مقربين من الفنان الكبير.
يذكر أن عادل سيبدأ تصوير المسلسل منتصف يناير المقبل.
يبقى أن نشير إلى أن عادل إمام يجهز لفيلم سينمائي سيبدأ تصويره خلال أسبوعين.

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سيدتي