مصرع شخص وإصابة 7 فى حادثى تصادم بطريق العاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 7 آخرون، بإصابات بالغة، في حادثين منفصلين، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة، لتلقيهم الإسعافات الأولية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادثي تصادم، الأول بطريق "بلبيس - العاشر" أمام مصنع المكرونة أسفر عن إصابة 4 أشخاص والثاني بطريق رمسيس – كوبرى الشباب وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 ، وتم إخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادثي تصادم، الأول بطريق "بلبيس - العاشر" أمام مصنع المكرونة أسفر عن إصابة 4 أشخاص والثاني بطريق رمسيس – كوبرى الشباب وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 ، وتم إخطار النيابة العامة.
>وفي سياق متصل قام ضباط مرور الشرقية، برفع أثار حادث التصادم المروع الذي وقع أعلي كوبري بردين مركز الزقازيق وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 3.