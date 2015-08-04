مصرع شخص وإصابة 7 فى حادثى تصادم بطريق العاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 7 آخرون، بإصابات بالغة، في حادثين منفصلين، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة، لتلقيهم الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادثي تصادم، الأول بطريق "بلبيس - العاشر" أمام مصنع المكرونة أسفر عن إصابة 4 أشخاص والثاني بطريق رمسيس – كوبرى الشباب وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 ، وتم إخطار النيابة العامة.

>وفي سياق متصل قام ضباط مرور الشرقية، برفع أثار حادث التصادم المروع الذي وقع أعلي كوبري بردين مركز الزقازيق وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 3.