مذيع روما لـ في الجول – يجيب عن كيف يتعامل صلاح مع توتي.. ومواجهة أزمة الدفاع من أجل الفريق

هل رأيت المذيع الداخلي لملعب سان باولو معقل نابولي وهو يهتف بحماس أسماء لاعبي الفريق بشغف كبير، هل رأيت المذيع الشهير المتيم بميلان تيزيانو كروديلي وهو يصرخ بجنون عندما يسجل الروسونيري هدفا ويبكي بشدة حال الهزيمة، هكذا هو الحال أيضا في روما مع العاشق للذئاب كارلو زامبا.

زامبا هو مذيع يعلق على مباريات معشوقه روما، وإذا ما شاهدت تعليقه على مباريات الجيالوروسي فإنك ستحب مشاهدة لقاءات الفريق بعد ذلك في وجود صوته، خاصة إذا ما سجل توتي هدفا.

قام FilGoal.com بمحاورة زامبا لمعرفة رأيه في انضمام صلاح لروما وماذا يمكن أن يقدمه للفريق، وكل ما يلي على لسانه.

إضافة لروما

صلاح مهاجم عظيم يقدم أداء جيدا في خط الهجوم وهو أظهر ذلك مع فيورنتينا، ومع روما سيقدم أداء أفضل لأنه سيكون مع فريق أفضل.

هو لاعب رائع من الناحية التكتيكية وعلى عكس العديد ممن يلعبون في نفس مركزه فهو يقوم بالتوغل جيدا إلى داخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف، فهو لديه حس تهديفي وقادر على تسجيل العديد، وأتمنى أن يفعل ذلك مع روما.

أنا على يقين تام بإنه سيكون مفيد جدا لروما وسيتكيف مع طريقة لعب المدرب رودي جارسيا بشكل جيد، وعلى الرغم من امتلاكنا للعديد من العناصر الهجومية، إلا أنني أعتقد إنه سيبدأ بالظهور مباشرة مع الفريق منذ البداية.

صلاح يمتلك صفات رائعة داخل الملعب وقادر على خلق تفوق عددي هجومي للفريق وهذا هو ما يحتاجه المدرب منه، هو سيمثل إضافة رائعة للفريق.

هل يلعب صلاح

أعتقد أن الاعتماد في الموسم المقبل سيكون على صلاح وإدين دجيكو الذي اقترب من الانتقال للفريق، وسيكون هناك خيار ثالث وهو جيرفينيو بشرط أن يكون في أفضل حالة فنية وبدنية له، وإلا سيكون خوان إيتوربي هو من يلعب بشكل أساسي.

وحتى في حالة تواجد القائد فرانشيسكو توتي في الملعب كصانع ألعاب، أعتقد أن الاعتماد سيكون على الثلاثي صلاح، دجيكو، وجيرفينيو.

أثق في أن صلاح سيكون أساسيا وضمن خطط المدرب في الفترة المقبلة، وكذلك الحال مع جيرفينيو، مما يجعل صلاح يصاغ بشكل أفضل في خطط المدرب.

الدفاع من أجل الفريق

توتي لاعب استثنائي وبالتأكيد مشاركة صلاح بجواره ستجعله يتعلم ويستفيد الكثير، وبالطبع ستكون هناك منافسة قوية في الهجوم، لكن كل ذلك يعد أمرا رائعا وجيدا بالنسبة للفريق.

الشيء الهام أيضا هو أن المدرب يهتم جدا بدور الأجنحة في الفريق، وصلاح سوف يساعده في ذلك من الناحية الدفاعية فهذا هو الشيء الأساسي للفريق، العب من أجل الفريق وليس لنفسك.

تحيا روما.. تحيا روما.. تحيا روما