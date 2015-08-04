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أتليتكو يفوز بثلاثية ودية في الصين

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أتليتكو يفوز بثلاثية ودية في الصين أتليتكو يفوز بثلاثية ودية في الصين

(إفي): قدم نادي أتليتكو مدريد لكرة القدم شوطا أول مبهرا، ليحقق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على شنغهاي سيبج الصيني، في إطار استعداداته لخوض الموسم الجديد.

سجل ثلاثية الروخيبلانكوس الفرنسي أنطوان جريزمان (ق9 و24) وفرناندو توريس (ق46).

وكانت مواجهة متصدر دوري السوبر الصيني في الموسم الحالي هي الثانية لفريق العاصمة الإسبانية خلال جولته الآسيوية، بعد تعادله بهدف أمام ساجان توسو الياباني قبل ثلاثة أيام، قبل أن يتفوق أتليتكو بركلات الترجيح.

وينتظر أن تعود بعثة أتليتكو إلى مدريد عقب اللقاء مباشرة، لاستكمال الاستعدادات للموسم المقبل.

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