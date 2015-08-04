500 مليون إسترليني حجم إنفاق الانتقالات في الدوري الإنجليزي

(إفي): بلغ حجم الإنفاق على انتقالات اللاعبين بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) نصف مليار إسترليني (710 ملايين يورو) قبل أربعة أسابيع من إغلاق الميركاتو الصيفي.

وكانت أغلى صفقة للإنجليزي رحيم سترلينج الذي انتقل لمانشستر يونايتد قادما من ليفربول مقابل 44 مليون إسترليني (69 مليون يورو).

وقال المحلل المالي والأستاذ الجامعي روب ويلسون لـ(بي بي سي) إن "عقد البث التلفزيوني الجديد قد يوفر للأندية إمكانية لتحقيق رقم قياسي جديد في الانتقالات".

وأكد مانشستر يونايتد، الذي أنفق 83 مليون إسترليني (118 مليون يورو) على التعاقد مع باستيان شفاينشتايجر وممفيس ديباي وسرخيو روميرو ومورجان شنايدرلين وماتيو دارميان، أنه سيبرم صفقة "مفاجأة" قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (17.00 جرينتش).

واعتبارا من الموسم المقبل ستصل حقوق البث التلفزيوني للبريميرليج من ثلاثة مليارات و18 مليون إسترليني (4 مليارات و300 مليون يورو) إلى خمسة مليارات و136 مليون إسترليني (6 مليارات و964 مليون يورو) في السنوات الثلاث التالية.

وأنفقت شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية أربعة مليارات و176 مليون إسترليني (5 مليارات و562 مليون يورو) للحصول على خمس من سبع باقات لبث الدوري الإنجليزي الممتاز بين 2016 و2018 في حين حصلت (بي تي) على الباقتين الأخريين مقابل 960 مليون إسترليني (مليار و298 مليون يورو).

وسيحصل بطل الدوري الإنجليزي على أكثر من 150 مليون إسترليني (213 مليون يورو)، في حين سيحصل آخر الترتيب على 99 مليونا (140.7 مليون يورو).

وقال ويلسون "ما دفع الأندية لإنفاق الكثير من الأموال ليس فقط تلك القادمة من البريميرليج ولكن لحصول بي تي أيضا على حقوق بث التشامبيونز ليج".

ونالت "بي تي" حقوق بث دوري أبطال أوروبا في بريطانيا مقابل 897 مليون إسترليني (مليار و275 مليون يورو).

وأشار ويلسون إلى أن "مانشستر يونايتد أنفق 83 مليون إسترليني هذا الموسم وهو مبلغ معقول مقارنة بالموسم الماضي عندما دفع 58.7% في أنخل دي ماريا فقط".

وقال "إذا استعادوا حوالي 45 مليون من بيع دي ماريا فيمكنهم التعاقد مع بدرو والالتزام بذلك بقواعد اللعب المالي النظيف للفيفا".

وأشار ويلسون إلى أن ليفربول مول صفقة التعاقد مع كريستيان بينتيكي مقابل 32.5 مليون (46 مليون يورو) من خلال بيع ستيرلينج و"هو شيء حكيم للغاية".