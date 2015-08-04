حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

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2- حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

5 - حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 4 أغسطس – آب 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015

>صاحب برج الحمل ودود وحنون ومحب ومعطاء ويميل إلى الهوى والانفعالات النفسية فإذا ما أحب إنسانا طار به إلى السماء وأعطاه وقته وماله ومنحه حنانا وإخلاصا.>رجل الثور يحب فتاته مثل القطة التى تتمسح بدلال ونعومه فى صديقها، إلا فى وقت غضبه أو ضيقه وستربحين كثيرا، هذا الرجل قد تثيره وتجذب انتباهه الفتاة النارية أو الهوائية ولكن هذا النوع من الفتيات لا يناسبه فى المعاشرة وطبيعته تتناسب مع الفتاة المائية أو الترابية مثله.>هذا الرجل لا تصلح معه إلا فتاة باردة الأعصاب وهى معادلة صعبة تعجز الكثيرات عن تحقيقها فإذا كنتِ هذه الفتاة فضعى فى الاعتبار أنك تحبين شخصين وليس شخصا واحدا وكل من هذين الشخصين له طبيعة مختلفة لذلك عليك إن تغيرى جلدك مالثعبان لتكتسى بالرداء الذى يتفق معه فى ذات الوقت.>من أهم صفاته صفة الحذر وخصوصا فى الماديات لأنه يحب المال بل يعشقه حتى إنه قد يوصف بالبخل ولكن ليس هذا بالضبط فهو يفكر جيدا قبل الإنفاق لكنه ينفق بسعة قلب على الأساسيات وليس الكماليات ورغم حرصه على المال فيظهر دائما بشكل لائق ومندم وهو يميل إلى الملابس الكلاسيكية ويشترى معظم احتياجاته أثناء التخفيضات السنوية.>رجل برج الأسد إذا ما أحب فتاة فيكون أسيرا لها ويعشق أن تكون أسيرة له، فهو يهدى محبوبته أغلى وأفخم الهدايا ويأتى لها بالزهور ولكن قد تجدين نفسك عزيزتى سجينة مرفهة مدللة فى قفص من الذهب، سيعطى لنفسه ترتيب كل أمورك فى الحياة حتى اختياره لأصدقائك ويملى عليك أسلوب معاملتك مع الناس وإنما لشعوره بأنه ملكك وأنت ملكه لا تخافى فهذا الرجل سيحبك ويحتويك وسوف تشعرين معه بالأمان العاطفى والنفسى والأسرى.>هذا الرجل يستطيع أن يعيش حياته كلها بطريقة عملية مادية واقعية بحتة دون عواطف ورومانسيات وسوف يقرأ جميع أنواع الكتب ولا يلمس قصة حب أو رواية عاطفية واحدة فهو أكاديمى جدا ولذلك هو لا يتعرض لتجارب الشباب العاطفية الصاخبة ولا يحاول البحث عنها ومعنى هذا أنه لا يفتقد العاطفة والمشاعر على العكس تمام ولكن حبه ليس كحب روميو وجولييت ولكن مشاعره قيمه ولا يتهاون فيها أبدا.>يحب الجنس الآخر وينجح فى اجتذابه له، ولكن المشكلة أنه يعانى من التردد فإذا تعرف على فتاة يتردد هل يتزوجها؟ هل يحبها فقط؟ هل يتركها؟ وتظل كافة الميزان متأرجحة، فهو يكره الظلم والقسوة وقد يتسبب ذلك فى زواج محكوم عليه بالفشل لمجرد أنه لا يستطيع أن يجرح أحدا.>رجل برج العقرب يتعايش مع كل شىء بإيجابية مبالغ فيها، ولكن هناك سؤال يلح على كل المتعاملين مع مواليد هذا البرج، لماذا يكون هذا الرجل شخص قوى التحكم فى عواطفه ومشاعره وفى نفس الوقت مبالغ فى الإحساس بهذه العواطف؟ إنه محير جدا، يعيش بازدواحية من ناحية العاطفة والعقل لأنه أكثر من ذكى وينفرد بفلسفة عميقة نتيجة تفهمه للحياة.>أحلام هذا الرجل ليست وردية وفارغة لأنه لا يحلم حلما إلا بعد التحدى وإمعان النظر فى أمره وتفحص أبعاده بذكاء ومنطق وفضول شديد وعندما يقتنع بها يبدأ فى تحقيقها وإذا قابلته الصعاب والمشاكل تجاه أعماله غالبا ما يساعده الحظ على تفاديها فهو محظوظ بشكل واضح ولكن ليس معنى هذا أنه معفى من تجربة الفشل كبقية بنى آدم.>طبيعة الرجال المولودين فى برج الجدى جادة متحفظة ومتأثرة بكوكب زحل المنعكس على برجهم، شخصيتهم ديناميكية وخاصة عندما يتعدون مرحلة معينة من الخجل تكون تعبيراتهم عنيفة ومثيرة، وخجلهم هذا ليس ناتجا عن أى اضطراب أو عقد نفسية لكن ترجع إلى شخصيتهم الجادة>على الفتاة التى تحاول الارتباط برجل برج الدلو لابد أن تثير فضوله، فهو لا يحب الكتاب المفتوح ولا يستهويه بل يعشق الصفحات المطوية وكلما زاد الغموض أمامه كلما تنبهت غريزة الكشف فيه، وعندما تتجاهله أنثى أو تحتفظ بأسرارها لنفسها فى البداية على الأقل فإنه يحاول الانتباه وستكون هى الفائزة فى النهاية.>إذا ارتبطت أى فتاة برجل برج الحوت السلبى الذى يؤجل كل المسئوليات والأعمال لوقت آخر بالرغم من حبه لعائلته، فإنه عليك أن تبحثى عن عمل له ولك ثم تقومى بالعملين معا وعزاؤك هى السعادة التى يمنحها لك هذا الرجل أنت وأسرتك وكل المحيطين بك.