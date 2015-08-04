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صفقات الزمالك تشارك في المران وفيريرا يرحب بهم

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صفقات الزمالك تشارك في المران وفيريرا يرحب بهم صفقات الزمالك تشارك في المران وفيريرا يرحب بهم

شارك لاعبو الزمالك الجدد في مران الفريق يوم الثلاثاء تحت قيادة المدير الفني للفريق البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وظهر السداسي كهربا وأحمد حسن مكي ومحمد عادل جمعة ومحمد سالم وشريف علاء ومحمد إبراهيم العائد للفريق بعد رحلة احتراف قصيرة في ماريتيمو.

 

ورحب البرتغالي فيريرا بالسداسي الجديد واجتمع بهم وأبدى إعجابه مبدئيا بهم مؤكدا أن مستواهم كان السبب في انضمامهم للزمالك.

وشدد فيريرا على ثقته في اللاعبين الجدد مشيرا إلى أنه لولا ذلك ما تم قيدهم إفريقيا مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة ليوبار الكونجولي في كأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل.

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