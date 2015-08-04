غياب غالي والسعيد عن مران الأهلي

غاب الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد عن مران الأهلي يوم الثلاثاء بعد الاستبعاد من مواجهة النجم الساحلي.

واستبعد الأهلي ثنائي الوسط حسام غالي وعبد الله السعيد من رحلة الفريق الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وأرجع مدير الكرة القرار إلى أسباب تأديبية.

وأبلغ حسام غالي بعدها علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في القلعة الحمراء برغبته في الرحيل.

وشهد مران الأهلي يوم الثلاثاء غياب السعيد وغالي للراحة.

ويستعد الأهلي يوم السبت لمواجهة النجم الساحلي في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.