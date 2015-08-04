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الزمالك: فيريرا يرحب بعودة شيكابالا ولا نية للاستغناء عن حفني

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الزمالك: فيريرا يرحب بعودة شيكابالا ولا نية للاستغناء عن حفني الزمالك: فيريرا يرحب بعودة شيكابالا ولا نية للاستغناء عن حفني

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لا يرفض عودة شيكابالا لصفوف القلعة البيضاء بعكس ما تردد مؤخرا.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن فيريرا قد رفض عودة شيكابالا وهو ما يعطل عودة اللاعب الأسمر لصفوف الفريق وكذلك ينوي الاستغناء عن خدمات أيمن حفني صانع ألعاب الفريق.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك "شيكابالا لاعب مهم ولا يختلف أحد على إمكانياته الفنية، المسألة إدارية بحتة".

وأضاف "الأمر متوقف على اتفاق إدارة الزمالك مع سبورتنج لشبونة، أما من الناحية الفنية فالجهاز الفني لم يختلف على مسألة عودته".

وعن أيمن حفني قال "شائعة رغبة فيريرا في الاستغناء عن حفني مثيرة للتعجب، كيف يقرر فيريرا ذلك وهو يعتمد عليه طوال الموسم؟ الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأردف " أيمن حفني لاعب منضبط أخلاقيا وفنيا ولا نية أبدا لاستبعاده من الزمالك كما يتردد، فهو لاعب من الأعمدة الأساسية للفريق”.

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