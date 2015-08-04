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مرتضى منصور: حمودي إلى الزمالك.. وننتظر شيكابالا

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مرتضى منصور: حمودي إلى الزمالك.. وننتظر شيكابالا مرتضى منصور: حمودي إلى الزمالك.. وننتظر شيكابالا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام أحمد حمودي لاعب سموحة السابق وبازل الحالي إلى الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

حمودي خرج من قائمة نادي بازل السويسري للموسم الجديد قبل أن يؤكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق "حمودي ضم الأسماء المطروحة للانضمام إلى الفريق".

وتحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حمودي قائلا: "نحن على وشك إتمام صفقة حمودي".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار "خلال الساعات القليلة المقبلة سينضم إلى الزمالك".

وعن عودة شيكابالا قال مرتضى: "ننتظر شيكابالا. هنالك وقد من نادي الزمالك في البرتغال لأجل حسم الصفقة وأحاول بكل جهدي إتمامها".

وأتم "تركنا مقعد في القائمة لشيكابالا وسيكون إضافة كبيرة لنا".

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