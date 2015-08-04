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بالفيديو - طريق الأهلي .. بتروجيت يحجز مقعدا في نصف نهائي الكأس

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بالفيديو - طريق الأهلي .. بتروجيت يحجز مقعدا في نصف نهائي الكأس بالفيديو - طريق الأهلي .. بتروجيت يحجز مقعدا في نصف نهائي الكأس

نجح نادي بتروجيت في حجز أول مقعد بدور نصف نهائي كأس بعد الفوز على مصر المقاصة 1-0.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد رجب في الدقيقة 43 من عمر أول مباراة في دور الـ8 من البطولة.

وينتظر بتروجيت الفائز من مواجهة اتحاد الشرطة ضد الفائز من لقاء الأهلي أمام الجونة.

اتحاد الشرطة فاز على المقاولون العرب بينما ينتظر الأهلي مواجهة الجونة في دور الـ16 من البطولة في الـ13 من أغسطس الجاري.

وشارك أحمد الشيخ لاعب المقاصة في الشوط الثاني من المباراة في أخر مباراة له مع الفريق هذا الموسم قبل انتقاله إلى الأهلي.

شاهد - هدف فوز بتروجيت

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فيديو اليوم السابع

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