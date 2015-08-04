مستقبل وطن بالسويس يدعو لاحتفالية بميدان الأربعين بمناسبة افتتاح القناة الجديدة

دعا حزب مستقبل وطن، أمانة السويس أهالي السويس بالاحتفال، مساء غدًا الأربعاء، بميدان الأربعين، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

من جانبه دعا محمد عبد الخالق، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالسويس ، أهالي السويس الاحتفال بهذه الحدث العالمى والذى سيقوم باعادة الأمل والبسمة من جديد إلى وجوه الشعب المصري والذي عانى من العديد الازمات فى الاعوام الماضية.

وأضاف ” عبد الخالق ” فى تصريحات خاصة ، بان سيتم توزيع أعلام مصر والسويس وشعارات قناة السويس الجديدة على المواطنين بالاضافة الى تشغيل اغانى وطنية أثناء الاحتفالية بميدان الاربعين رمز الصمود والكفاح بالنسبة لجميع اهالى السويس منذ حرب 73 الى ثورة 30 يونيو.