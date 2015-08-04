جامعة المنصورة تطلق مبادرة لصيانة الجامعة بمكافأة يومية «25 جنيه»

في إطار العمل على تطوير جامعة المنصورة وصيانة وتجميل المنشآت والكليات. أعلنت الجامعة عن مبادرة الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة للعاملين، والطلاب للانضمام إلى ” كتيبة الانجاز ” للعمل على تجميل واجهات الجامعة وكلياتها المختلفة، حيث سيتم عمل تدريب للراغبين بالاشتراك للعمل بهذه الكتيبة من مختلف القطاعات بعد التدريب اللازم بواسطة متخصصين في مجالات الدهانات ، النجارة ، السباكة.

وأشار الدكتور محمد القناوي ان المبادرة تأتي في إطار تعزيز روح الانتماء وإعلاء قيم العمل والمحافظة على البنية الأساسية للجامعة، وتستغرق مدة التدريب أسبوع واحد وسيتم العمل في تجميل واجهات الجامعة ومبانيها لمدة شهر.

واكد رئيس الجامعة على حصول المتدرب على مكافأة يومية قدرها 25 جنيه من بداية التدريب وحتى نهاية العمل.

رئيس جامعة المنصورة يطلق مبادرة «كتيبة الانجاز» لتجميل وصيانة الجامعة