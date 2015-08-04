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مشتبه به فى تفجير مسجد شيعى بالكويت يعترف بانتمائه لداعش

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مشتبه به فى تفجير مسجد شيعى بالكويت يعترف بانتمائه لداعش مشتبه به فى تفجير مسجد شيعى بالكويت يعترف بانتمائه لداعش
اعترف المشتبه به الرئيسى فى تفجير مسجد شيعى فى الكويت فى نهاية يونيو بانتمائه إلى تنظيم داعش المتطرف، وذلك لدى بدء محاكمة 29 متهما فى هذا الاعتداء الثلاثاء.

وقال عبد الرحمن صباح عيدان سعود، وهو من البدون، امام المحكمة انه انضم إلى التنظيم المتطرف عشية الهجوم الانتحارى الذى استهدف مسجد الامام الصادق فى الكويت فى 26 يونيو وخلف 26 قتيلا ونحو مئتى جريح.

وسعود الذى قاد السيارة التى اقلت الانتحارى السعودى فهد سليمان عبد المحسن القباع إلى المسجد، كان اعتقل بعد يومين من الهجوم لدى مشتبه بهما اخرين.

كذلك، اعترف بانه توجه إلى قرية قريبة من الحدود سعيا إلى الحصول على حزام ناسف استخدم فى الاعتداء الذى تبنته "الدولة الاسلامية".

وستلتئم المحكمة الخميس لمواصلة محاكمة 22 رجلا وسبع نساء يشتبه بضلوعهم فى الاعتداء.
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مصر 365

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