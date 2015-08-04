الرئيس التنفيذي لدورتموند ينصح بايرن بجلب كلوب خلفا لجوارديولا

(إفي): نصح هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بتعيين يورجن كلوب خلفا لبيب جوارديولا في تدريب نادي بايرن ميونخ، ليزيد بذلك الانتقادات الموجهة للمدرب الإسباني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (راينش بوست)، قال فاتسكه إن "يورجن كلوب مرشح جيد لقيادة لأي ناد. وسوف يتأقلم كلوب وبايرن 100%"، علما بأن كلوب درب بروسيا دورتموند لنحو ستة مواسم وترك منصبه بنهاية الموسم المنصرم.

يأتي ترشيح رئيس دورتموند التنفيذي لمدربه السابق كبديل لجوارديولا وسط انتقادات تعرض لها الأخير بعد هزيمة البافاري في بطولة كأس السوبر الألماني للعام الثالث على التوالي، آخرها بركلات الترجيج أمام فولفسبورج.

وقد مثل بيب جوارديولا يوم الاثنين في مؤتمر صحفي شابه التوتر بسبب بعض الأسئلة التي وجهت له والانتقادات التي تعرض لها على خلفية تصريح أسماء كبيرة في كرة القدم الألمانية مثل لوثار ماتيوس وشتيفن إيفنبرج بأن أفضل مدرب بالعالم هو البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم يرغب جوارديولا في الرد على ما أثير بخصوص اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد معه أو إذا ما كان سيجدد تعاقده مع بايرن أم لا، ولكنه دافع عن مواطنه شابي ألونسو أمام الانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه أمام فولفسبورج.

وبعيدا عن الانتقادات الناجمة عن هزيمة الفريق في كأس السوبر، واجه جوارديولا اتهامات بمحاولة نزع الطابع الألماني عن النادي بسياسة التعاقد مع لاعبين جدد معظمهم من جنسيات إسبانية ولاتينية.