وزير الآثار ومحافظ الاسماعيلية يفتتحان الحديقة المتحفية لآثار الاسماعيلية بعد التجديد والتطوير

قام الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات و الهيئات والأقاليم التابعة لوزارة الآثار بافتتاح معرض الحديقة المتحفية بمتحف آثار الاسماعيلية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتجديد الشامل للمتحف واقامة السور وتأمين المتحف بكاميرات المراقبة الألكترونية وتنفيذ أعمال الترميم والتجديد لأقسام المتحف.

> وخلال مراسم الافتتاح أشار وزير الآثار الى ان هذا المتحف وما يحتويه من آثار من مختلف العصور القديمة، هو أول متحف أقليمي خارج القاهرة العاصمة والذي أنشىء في عام 1913 وتم اهداؤه من هيئة قناة السويس في ذلك الوقت لمحافظة الاسماعيلية ومواطنيها كبيت للثقافة والحضارة التاريخية المصرية.

> وأضاف ان حديقة المتحف بما تضمه من قطع آثرية ظلت مفتوحة للعامة لسنوات طويلة، وكان لزامًا على الوزارة ان تهتم بتأمين وتطوير المتحف ليصبح نموذجا للمتاحف المصرية.

> وخلال الافتتاح أعلن وزير الآثار انه من حسن الطالع ان يتزامن هذا الافتتاح مع الاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة ذلك المشروع القومي الكبير الذي سيغير من اقتصاديات العالم أجمع الى جانب احداث تغيير اقتصادي ثقافي حضارى اجتماعي بالمنطقة، مشيرًا الى مشاركة الوزارة جنبا الى جنب مع مختلف أجهزة الدولة ووزارتها في هذا الحدث، كما أشار الى الدور الايجابي لمتحف آثار الاسماعيلية في عرض الآثار التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي كانت سببا في تغيير مسار قناة السويس .

> ومن جهته أشاد محافظ الاسماعيلية بالتعاون الوثيق فيما بين وزارة الآثار والمحافظة ودعم الوزارة للمحافظة فيما يتعلق بالآثاروالمتاحف والترميمات وصيانتها .