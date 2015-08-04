أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الآثار ومحافظ الاسماعيلية يفتتحان الحديقة المتحفية لآثار الاسماعيلية بعد التجديد والتطوير

Google+ Print
وزير الآثار ومحافظ الاسماعيلية يفتتحان الحديقة المتحفية لآثار الاسماعيلية بعد التجديد والتطوير وزير الآثار ومحافظ الاسماعيلية يفتتحان الحديقة المتحفية لآثار الاسماعيلية بعد التجديد والتطوير

ممدوح الدماطي وزير الآثار

قام الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات و الهيئات والأقاليم التابعة لوزارة الآثار بافتتاح معرض الحديقة المتحفية بمتحف آثار الاسماعيلية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتجديد الشامل للمتحف واقامة السور وتأمين المتحف بكاميرات المراقبة الألكترونية وتنفيذ أعمال الترميم والتجديد لأقسام المتحف.
> وخلال مراسم الافتتاح أشار وزير الآثار الى ان هذا المتحف وما يحتويه من آثار من مختلف العصور القديمة، هو أول متحف أقليمي خارج القاهرة العاصمة والذي أنشىء في عام 1913 وتم اهداؤه من هيئة قناة السويس في ذلك الوقت لمحافظة الاسماعيلية ومواطنيها كبيت للثقافة والحضارة التاريخية المصرية.
> وأضاف ان حديقة المتحف بما تضمه من قطع آثرية ظلت مفتوحة للعامة لسنوات طويلة، وكان لزامًا على الوزارة ان تهتم بتأمين وتطوير المتحف ليصبح نموذجا للمتاحف المصرية.
> وخلال الافتتاح أعلن وزير الآثار انه من حسن الطالع ان يتزامن هذا الافتتاح مع الاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة ذلك المشروع القومي الكبير الذي سيغير من اقتصاديات العالم أجمع الى جانب احداث تغيير اقتصادي ثقافي حضارى اجتماعي بالمنطقة، مشيرًا الى مشاركة الوزارة جنبا الى جنب مع مختلف أجهزة الدولة ووزارتها في هذا الحدث، كما أشار الى الدور الايجابي لمتحف آثار الاسماعيلية في عرض الآثار التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي كانت سببا في تغيير مسار قناة السويس .
> ومن جهته أشاد محافظ الاسماعيلية بالتعاون الوثيق فيما بين وزارة الآثار والمحافظة ودعم الوزارة للمحافظة فيما يتعلق بالآثاروالمتاحف والترميمات وصيانتها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا