جمالك منتعش مع مكياج M•A•C Wash & Dry

ها هو البخار يتكاثف وتزداد الضجة هناك بسبب طرح مجموعة M•A•C Wash & Dry ، حددوا موعداً تلتقون فيه مع المتعة اللطيفة والنقية. فالرغوة تتصاعد والأقاويل ،تتازيد مع هذه المجموعة البرونزية المبهجة المستوحاة من الألوان المشرقة المنعشة والمثالية لدلال كامل أو لمجرد لمسات سريعة. تأتي في عبوات أنيقة للغاية لإضفاء

المظهر الأنيق!

ابدأي مع High-Light Powder الجديدة، التي تطرح تدرجاً متفرداً من ثلاثة ألوان في طبق واحد، من اللون pastel banana إلى fuzzy peach وصولاً إلى.mid-coral انتقلي من المظهر البارد إلى الدافئ، حيث أن Studio Sculpt Defining و Bronzing Powder تأخذانك من الذهبي المنسوج بنعومة مع اللؤلؤ الناعم إلى البرونزي الغامق مع البريق الذهبي. Bronzing Powder

تتدرج ثلاثية ظلال العيون Veluxe Pearlfusion بنقاء تام من لمسة الأخضر ال ا رئع إلى دفء البرتقالي الد ا رقي، أو تنتقل إلى Permanent Press بلون البيج، البرونز والأسود مع لؤلؤ ذهبي. تخلصي من المخاطر وانغمسي في تجربة ممتعة، مع أحمر الشفاه وملمع الشفاه المثاليين لمغنية محلية حقيقية بلون أحمر برتقالي أو وردي فروستي.

M∙A∙C Wash and Dry

أنهي المظهر مع Technakohl Liner بألوان الأزرق أو الأخضر الغامقة، أو الرمادي المعدني مع الفضي. استغلي فرصة الحماس وزيني الأظافر بطلاء بلون التيركواز أو البحري الجريء المشرق. Studio Nail Lacquer

احصلي على مظهر الحواجب العصرية مع ألوان جديدة للحواجب، محدد حواجب يمنح الشكل، اللون والكثافة بأداة واحدة بسيطة. الآن بألوان Coquette ،Espresso Concrete و Cork ، المضغوطة المنعشة.

جربي Fluidline Brow Gelcreme جل ملون للمسة نهائية مخصصة، مضاد للماء لمظهر جريء يدوم طويلاً.

فرشاة جديدة بشكل متفرد للوجه 521 التي تدعى "العميل المزدوج" تضم شعيرات نصفها طبيعية والنصف الأخر صناعية تنساب ببطء لتمنح البشرة