تخلصي من تجاعيد بشرتك والتشققات مع StriVectin SD Advanced

هل تريدين استعادة كولاجين الشباب؟

نقدّم لك StriVectin SD Advanced™ Intensive Concentrate for Wrinkles & Stretch Marks المركز الجديد القوي لمعالجة التجاعيد وعلامات تمدّد الجلد

تقدّم لك ماركة StriVectin®، الرائدة في مجال العلاجات المثبتة سريريًا لبشرة صحية ودائمة الشباب، أحدث التطوّرات في مجال علم العناية بالبشرة من خلال تركيبة مستحضر StriVectin SD Advanced™ Intensive Concentrate for Wrinkles & Stretch Marks الثورية التي تضمّ توليفتنا الأقوى من تقنيّات مكافحة علامات التقدّم في السنّ حتّى الآن، لمنحك نتائج ملحوظة لجهة تجدّد البشرة ابتداءً من اليوم 15 على بداية استعماله. يتضمّن هذا المستحضر مركّبي ®NIA-114 وCollagex-CE ™Wrinkle Repair Complex، المسجّلين لشركة StriVectin، مع الإشارة إلى أنّ هاتين المادتين الفعّالتين المبتكرتين تتسرّبان إلى أعمق طبقات البشرة للمساهمة في تحفيز إنتاج الكولاجين (من النوعين الأول والثالث) والحدّ بشكل ملحوظ من عدد وطول وعمق الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ومع مرور الوقت، تستمرّ البشرة في التحسّن عن طريق توليد خلايا جلديّة أكثر صحّة، من الداخل إلى الخارج.

ومع أنّ أهمية الكولاجين كعنصر أساسي من أجل بشرة دائمة الشباب معروفة جيدًا، غير أنّ أبحاثًا جديدة سلّطت الضوء على أهمية الكولاجين من النوع الثالث، المعروف أيضًا باسم كولاجين الشباب. هذا النوع من الكولاجين يكون أكثر وفرة عند الولادة وكثيرًا ما يعتبر مصدر نعومة بشرة الأطفال. لكنّه يتناقص مع التقدّم في السنّ، وقد أدرك الباحثون في مجال العناية بالبشرة حاليًا الدور الأساسي للكولاجين من النوع الثالث في عملية تجدّد البشرة وباتوا يعتبرونه العنصر الأساسي لتخفيف التجاعيد ومنح مظهر نضر.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة StriVectin، جويه وونغ: "يباع أنبوب من StriVectin SD كلّ 59 ثانية حول العالم، وسرعان ما أدركنا بأنّ هذا المستحضر ظاهرة فريدة في مجال العناية بالبشرة". مضيفًا: "وقد حملنا هذا المستحضر الشهير، الذي غالبًا ما يعزى إليه الفضل في استحداث فئة المستحضرات الطبيّة التجميلية، مجددًا إلى المختبر للتوصّل إلى تركيبة ثورية جديدة مقاومة لعلامات التقدّم في السنّ، باستخدام مواد فعّالة مبتكرة عالية النشاط، ذات فعالية مثبتة من خلال التجارب السريرية في المساعدة على تجديد البشرة ومحاربة التجاعيد على نحو ملحوظ".

"لطالما ناقشت مع مرضاي أهمية إعادة بناء الكولاجين كوسيلة أساسية لتحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد"، على ما تقول طبيبة الجلد المعروفة في مدينة نيويورك، الدكتورة إيلين مارمر، المديرة المؤسسة لمركزMarmur Medical الطبي ومؤلّفة كتاب Simple Skin Beauty (أسرار جمال البشرة). وقد أضافت: "أدركنا الآن الدور الأساسي الذي يؤدّيه الكولاجين من النوع الثالث في عملية تجديد البشرة. ومستحضرات العناية التي تعنى بتجديد البشرة تقدّم نهجًا جديدًا جذريًا في كيفية مقاربتنا لتقدّم البشرة في السنّ".

ما هو مركّب Collagex-CE Wrinkle Repair Complex؟

بالاستناد إلى المعارف العلمية العميقة المتعلقة بمركّب NIA-114، يسرّ شركة StriVectin أن تطلق المركّب الثوري الجديد في مجال العناية بالبشرة: Collagex-CE Wrinkle Repair Complex. الجدير بالذكر أنّ هذا المركّب، وهو عبارة عن ببتيد شحمي، مقترنًا بجزيء طاقة، يوفّر للبشرة الأحماض الأمينية الأساسية والنحاس، أي العنصرين اللازمين لإنتاج الكولاجين ونضجه. ومن الجوانب الفريدة لهذه التركيبة قدرتها على استهداف الكولاجين من النوع الأول وكذلك الكولاجين من النوع الثالث. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا المركّب على تحفيز الإيلاستين وحمض الهيالورونيك، ما يساهم في الحدّ بشكل ملحوظ من ظهور التجاعيد.

في هذا السياق، تثبت سلسلة من الدراسات المصمّمة بطريقة علمية الفعالية السريرية لمستحضر StriVectin SD Advanced™ Intensive Concentrate for Wrinkles & Stretch Marks في:

• الحدّ بشكل ملحوظ من عدد وطول وعمق الخطوط الدقيقة والتجاعيد

• استهداف كولاجين الشباب والإيلاستين لمنح بشرة صحية وأكثر شبابًا

• ترطيب البشرة وتحسين ملمسها بشكل واضح

• تعزيز الحاجز الجلدي لتحسين أداء البشرة