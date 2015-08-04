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Miracle Cushion معجزة علميّة من Lancôme

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Miracle Cushion معجزة علميّة من Lancôme Miracle Cushion معجزة علميّة من Lancôme

الثلاثاء 04-08-2015 18:20

شكّل Miracle Cushion ثمرة تضافر تقنيات علمية رائدة جمعت بين سائل حسّي فريد مع وسادة هوائية وأداة تطبيق ناعمة وعازلة، ليصبح الكمال في متناول يديك!

وسادة هوائية فريدة من نوعها
إسفنجة هوائية مرنة وناعمة، تضم آلاف الفجوات الصغيرة التي تعزز خاصية امتصاصها للتركيبة، حيث ورغم احتواء الإسفنجة على كمية كبيرة من السائل، إلا أنها تكتفي فقط بتحرير المقدار المناسب تماماً لكل استخدام. فمحتوى الوسادة من الهواء يؤمن تحرير التركيبة بصورة متسقة وسائلة وخفيفة للغاية في كل مرة يتم الضغط بأداة التطبيق على الوسادة، وبهذا تعمل التركيبة بتناغم مثالي مع البشرة، فتلامسها بخفة مذهلة وتتيح التحكم بالتغطية المثالية مهما كان نوعها.

صُممت تركيبته لتجمع بين مزايا تجميل البشرة مع فوائد العناية، فهي تضم مجموعة مكونات مختارة بدقة مثل، مركب Symwhite والأدينوزين مع بوليمر فريد من نوعه يتحد مع البشرة ليغمرها بالنعومة والراحة والثبات على مدار اليوم.

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سيدتي