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شفاه رائعة مع ARTIST PLEXI GLOSS الجديد من MAKE UP FOR EVER

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شفاه رائعة مع ARTIST PLEXI GLOSS الجديد من MAKE UP FOR EVER شفاه رائعة مع ARTIST PLEXI GLOSS الجديد من MAKE UP FOR EVER

الثلاثاء 04-08-2015 18:40

هل ترغبين في الحصول على شفاه ملفتة سواء كانت بلون طبيعي أو بارز؟ MAKE UP FOR EVER، العلامة المحترفة المعروفة بخبرتها وإحترافها في الألوان، تقلب المقاييس مع مجموعة ملمّع الشفاه ARTIST PLEXI-GLOSS الجديدة. أصبح الآن في متناول خبراء التجميل وجميع النساء، ملمّع شفاه ضمن مجموعة واسعة من ألوان قويّة لا تسيح حتّى في أشد الظروف.

يساهم ARTIST PLEXI-GLOSS، الجيل الجديد من ملمّع الشفاه في الحصول على شفتين آسرتين تتألّقان بلمعان ساحر. فبفضل تركيبته الجديدة الغير لزجة وفرشاة التطبيق للكميّة المطلوبة، إحصلي على شفتين فائقتي اللمعان ولون مركّز لنتيجة تدوم لوقت طويل. تتميّز تركيبة ملمّع الشفاه باللمعان العالي والألوان المركّزة.

كما يتميّز ملمّع الشفاه ARTIST PLEXI-GLOSS بفرشاة تطبيق خاصة للحصول على النتيجة المطلوبة بفضل مخزّن الملمّع SuperFlex Applicator الذي يضمن إستعمال الكميّة الأنسب لشفاه لامعة وناعمة تدوم لساعات.

يتوفّر ملمّع الشفاه ARTIST PLEXI-GLOSS ضمن 35 درجة لونية تتراوح ما بين الطبيعية إلى البارزة ضمن 5 مجموعات: 100 للألوان الطبيعية، 200 لألوان الكورال، 300 للألوان الزهرية، 400 للألوان الحمراء، و500 للألوان البارزة كالأسود والأرجواني والأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تتوفّر جميع هذه الألوان ضمن تركيبتين اللؤلؤية والغير لؤلؤية.

أصبح الآن لدى جميع النساء ARTIST PLEXI-GLOSS للمسة النهاية لضمان الحصول على مكياج شفاه آسر ذات تغطية عالية ولمعة ملفتة.

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سيدتي