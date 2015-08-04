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«مميش» يشهد بدء فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

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«مميش» يشهد بدء فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة «مميش» يشهد بدء فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية منطقة قناة السويس أن الهيئة بدأت صباح اليوم الثلاثاء 4-8-2015، الفعاليات الخاصة باحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك من خلال إطلاق فعالية تتضمن قيام أبطال في السباحة من ذوى الأحتياجات الخاصة بفرد علم ضخم لجمهورية مصر العربية بطول 5 كيلو متر أمام المنصة الرئيسية للاحتفال.
> هذا وقد حضر الفريق مميش مراسم الفعالية، حيث عبر عن سعادته بمشاركة أبطال مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة في فعاليات افتتاح القناة الجديدة .
> كما شهدت قناة السويس الجديدة اليوم أطول غطسة في العالم، قام بها أحد رجال هيئة قناة السويس وهو الربان ولاء عباس حافظ، لتسجيل رقم قياسي جديد لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث بدأت الغطسة من أمام المنصة الرئيسية بإتجاه الشمال وصولًا إلى كوبري السلام ثم العودة إلى منطقة الدفرسوار عند بداية القناة الجديدة والعودة مرة ثانية إلى الإسماعيلية .
> جدير بالذكر أن الرقم القياسي المسجل لهذا النوع من أنواع الغطس وهو (الغطس السطحي)هو 100 كم في 24 ساعة وسيقوم القبطان ولاء بمحاولة لتسجيل رقم قياسي جديد يتجاوز الـ 100 كم في فترة زمنية أقل من الوقت المسجل مسبقًا، بما يثبت قدرة أبناء مصر على تحدي الصعاب بما يتواكب مع ما حققه أبناء هذا الشعب العظيم من إنجاز رائع في إنشاء قناة السويس الجديدة خلال عام .

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