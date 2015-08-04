بدء توافد الوفود المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة على مطار القاهرة

قال وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال, إن جميع شركات وهيئات الوزارة والعاملين بالشركات التابعة وجميع الهيئات العاملة بمطار القاهرة الدولي, مستعدة لوصول واستقبال ضيوف مصر المدعوين لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة من كافة دول العالم.

وأضاف وزير الطيران المدني -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن اليوم يشهد كثافة لوصول الضيوف المشاركين في هذا الحدث التاريخي.

وأوضح أنه بدءا من الساعات الأولى لصباح اليوم, توافد ضيوف مصر لحضور حفل قناة السويس الجديدة, ووصلت اليوم وفود من إثيوبيا وسنغافورة والولايات المتحدة وإنجلترا وتايلاند, كما وصل عدد من الضيوف من لبنان والإمارات وألمانيا, في حين يصل مساء اليوم وفود من بلجيكا وهولندا وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا.

وأشار إلى أن فرق العلاقات العامة ب`”مصر للطيران” وشركة ميناء القاهرة الجوي تقوم باستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات وصولهم في دقائق معدودة بعد استضافتهم في الاستراحات المخصصة لضيوف حفل افتتاح القناة.