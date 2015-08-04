بالصور.. نادي طيران الدقهلية يشارك في احتفالات افتتاح قناة السويس بمعرض للطائرات

شارك نادي الطيران بالدقهلية التابع للادارة العامه للثقافه الجويه بوزارة الطيران المدني اليوم الثلاثاء، في الاحتفالات التي تقام استعدادًا لافتتاح قناة السويس الجديدة بمعرض للطائرات بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة، تحت رعاية الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، والمهندس عزت شومان الامين العام للوزارة، والمهندس طارق محسن مدير عام الادارة العامة للثقافة الجوية بالوزارة، ويأتي ذلك ضمن فعاليات احتفاليات محافظة الدقهلية برعاية المحاسب حسام الدين امام محافظ الدقهلية بافتتاح قناة السويس الجديدة.

> حيث شمل المعرض على عدة نماذج للطائرات التي قام بتصنيعها اعضاء النادى، وذلك تحت اشراف طارق جوده وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة النادي، وداليا منير مديرة النادي وممثلة وزارة الطران المدني.

> كما ساهم في تنظيم المعرض من اعضاء مجلس الادارة وائل موسى وابراهيم فوزى و أحمد أبو القاسم والكابتن سامح غيث مدرب النادي، ومن العاملين رضا المكاوي، فيما تخلل المعرض قيام العضو خالد وائل، بتطير نموذج لطائرة تحمل علم مصر لتطوف ارجاء المكان وسط فرحة عارمه من الحاضرين، فيما قام الضيوف بتفقد المعرض والاستماع الى شرح لنماذج الطائرات الموجوده.

> واكد منظموا المعرض ان ذلك اقل ما يقدموه في مساهمة منهم لمشاركة جموع المصريين في الاحتفالات التي تقام بمناسبة افتتاح المشروع الوطني العملاق قناة السويس الجديدة، والتي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعلان الانتهاء من المشروع وبدء العمل بالقناه الخميس القادم بحضور المئات من رؤساء وملوك وامراء وقادة دول العالم، موجهين الشكر للطيار حسام كمال وزير الطيران المدني على دعمه الدائم والمستمر لنشر الثقافة الجويه والوعي الجوي بربوع جمهورية مصر العربية.